О магазине Pet Stop

Интернет-магазин Pet Stop - лучшая одежда и аксессуары для собак, отобранные со всего мира!

У нас вы найдете товары самых различных мировых брендов - экстравагантный maxbone, созданный в Америке. Японский moncheri, предлагающий базовую одежду для собак. House of Pets Delight - бренд из Австралии, в коллекции которого необычные милые вещи. Всем известный ForPets - ребята из Новосибирска, изготавливающие аксессуары для собак превосходного качества!

Мы продолжаем расширять наш каталог и искать сотрудничество с новыми брендами! Поэтому не стесняйтесь писать нам о брендах, которых не хватает в нашем ассортименте!

Также у нас вы можете заказать вязаные изделия на заказ! Наши волшебные мастерицы свяжут их для вас и вашего хвостика с искренней любовью! Для заказа пишите/звоните нам +79110123456

Пока это интернет-магазин, но мы уверены, что вскоре мы сможем познакомиться с Вами вживую!

Можете быть уверены, что каждую вещь мы отбирали с любовью к Вам и Вашему хвостику!

Спасибо, что Вы с нами!