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Каталог

С любовью к тем, у кого лапки

Каталог
Игрушка-мячик для собак Barq, модель Cordo Mini Игрушка-мячик для собак Barq, модель Cordo Mini
В наличии
Предзаказ
Игрушка-мячик для собак Barq, модель Cordo Mini
350 ₽
Игрушка-мячик для собак Barq, модель Cordo Mini
В наличии
Игрушка-мячик для собак Barq, модель Cordo Mini
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Игрушка-канат для собак Barq, модель Cordo Ball Игрушка-канат для собак Barq, модель Cordo Ball
В наличии
Предзаказ
Игрушка-канат для собак Barq, модель Cordo Ball
490 ₽
Игрушка-канат для собак Barq, модель Cordo Ball
В наличии
Игрушка-канат для собак Barq, модель Cordo Ball
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Игрушка-канат для собак Barq, модель Cordo Игрушка-канат для собак Barq, модель Cordo
В наличии
Предзаказ
Игрушка-канат для собак Barq, модель Cordo
490 ₽
Игрушка-канат для собак Barq, модель Cordo
В наличии
Игрушка-канат для собак Barq, модель Cordo
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Сумочка для пакетиков и снеков Barq, модель Tasca, цвет: зола Сумочка для пакетиков и снеков Barq, модель Tasca, цвет: зола
В наличии
Предзаказ
Сумочка для пакетиков и снеков Barq, модель Tasca, цвет: зола
2 600 ₽
Сумочка для пакетиков и снеков Barq, модель Tasca, цвет: зола
В наличии
Сумочка для пакетиков и снеков Barq, модель Tasca, цвет: зола
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Сумочка для пакетиков и снеков Barq, модель Tasca, цвет: песочный Сумочка для пакетиков и снеков Barq, модель Tasca, цвет: песочный
В наличии
Предзаказ
Сумочка для пакетиков и снеков Barq, модель Tasca, цвет: песочный
2 600 ₽
Сумочка для пакетиков и снеков Barq, модель Tasca, цвет: песочный
В наличии
Сумочка для пакетиков и снеков Barq, модель Tasca, цвет: песочный
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Сумка-переноска Barq, модель Borso Сумка-переноска Barq, модель Borso
В наличии
Предзаказ
Сумка-переноска Barq, модель Borso
11 900 ₽
Сумка-переноска Barq, модель Borso
В наличии
Сумка-переноска Barq, модель Borso
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Вязаная игрушка для собак Barq, модель Animals Вязаная игрушка для собак Barq, модель Animals
В наличии
Предзаказ
Вязаная игрушка для собак Barq, модель Animals
550 ₽
Вязаная игрушка для собак Barq, модель Animals
В наличии
Вязаная игрушка для собак Barq, модель Animals
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Игрушка-косточка для собак Barq, модель Сoleta Игрушка-косточка для собак Barq, модель Сoleta
В наличии
Предзаказ
Игрушка-косточка для собак Barq, модель Сoleta
450 ₽
Игрушка-косточка для собак Barq, модель Сoleta
В наличии
Игрушка-косточка для собак Barq, модель Сoleta
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О магазине Pet Stop

Интернет-магазин Pet Stop - лучшая одежда и аксессуары для собак, отобранные со всего мира!

У нас вы найдете товары самых различных мировых брендов - экстравагантный maxbone, созданный в Америке. Японский moncheri, предлагающий базовую одежду для собак.  House of Pets Delight - бренд из Австралии, в коллекции которого необычные милые вещи. Всем известный ForPets - ребята из Новосибирска, изготавливающие аксессуары для собак превосходного качества! 

Мы продолжаем расширять наш каталог и искать сотрудничество с новыми брендами! Поэтому не стесняйтесь писать нам о брендах, которых не хватает в нашем ассортименте! 

Также у нас вы можете заказать вязаные изделия на заказ! Наши волшебные мастерицы свяжут их для вас и вашего хвостика с искренней любовью! Для заказа пишите/звоните нам +79110123456

Пока это интернет-магазин, но мы уверены, что вскоре мы сможем познакомиться с Вами вживую!

Можете быть уверены, что каждую вещь мы отбирали с любовью к Вам и Вашему хвостику!

Спасибо, что Вы с нами!

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